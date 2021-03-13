Kurtalan ilçesinde Kolon kanserinde erken teşhisin önemi anlatılacak

Kurtalan ilçesinde Kolon kanserinde erken teşhisin önemi anlatılacak.

Kurtalan Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ala Elcircevi, yaptığı açıklamada, özellikle imamların ve öğretmenlerin belirli periyotlarla eğitime alınarak, bu bilgilerin halka aktarılması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Kolon (Kalınbağırsak) kanserinin erken evrede teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirten Elcircevi, 50 yaş ve üstü tüm vatandaşların kolonoskopi yaptırması gerektiğini söyledi.

Taramaların büyük oranda hayat kurtardığına dikkati çeken Elcircevi, şöyle dedi:

"Mart ayı kolon kanseri farkındalık ayı olarak belirlendi. Kurtalan Devlet Hastanesi olarak bu ay kolon kanserinin erken teşhisinin önemini kamu çalışanlarına online olarak anlatacağız. Özellikle öğretmen ve imamlara yönelik eğitimler gerçekleştirerek vatandaşlarımıza aktarılmasını sağlamak istiyoruz. Hastanemizde bıçaksız, kanamasız hemoroid ve kıl dönmesi ameliyatı da yapmaya başladık. Anestezi ve genel cerrahi ekibimizle birlikte güzel işler yapıyoruz. Hastalarımızın Siirt ve çevre illere gitmeden bu hizmetleri hastanemizde gönül rahatlığıyla alabilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay