"Kurtalan ilçesinde ilk incelemelerde ağır hasarlı bina olmadığı tespit edilmiştir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında ilk incelemelerde ağır hasarlı bina olmadığını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında ilk incelemelerde ağır hasarlı bina olmadığını açıkladı. Kurum, "Siirt'te meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz Kurtalan ilçesi merkez ve köyleri başta olmak üzere gün boyu hasar tespit çalışmalarını yürütmüşlerdir. İlk incelemelerde ağır hasarlı bina olmadığı, Karabağ köyünde 3 binanın duvarlarının yıkıldığı tespit edilmiştir. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına sabah itibariyle devam edecektir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden muhafaza eylesin" paylaşımında bulundu.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı