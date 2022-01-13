KURTALAN EKSPRESİ'NDE YOLCUNUN VALİZİNDE 10 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

MALATYA'da, Kurtalan Ekspresi'nde yolculuk yapan kişinin valizinde 10 kilo esrar ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt-Ankara seferini yapan Kurtalan Ekspresi'nde seyahat eden yolcunun uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine Battalgazi İstasyonu'nda operasyon düzenledi. Trende yapılan aramada bir yolcunun valizinde 5 paket halinde 10 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.