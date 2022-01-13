KURTALAN EKSPRESİ'NDE YOLCUNUN VALİZİNDE 10 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
MALATYA'da, Kurtalan Ekspresi'nde yolculuk yapan kişinin valizinde 10 kilo esrar ele geçirildi.
MALATYA'da, Kurtalan Ekspresi'nde yolculuk yapan kişinin valizinde 10 kilo esrar ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt-Ankara seferini yapan Kurtalan Ekspresi'nde seyahat eden yolcunun uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine Battalgazi İstasyonu'nda operasyon düzenledi. Trende yapılan aramada bir yolcunun valizinde 5 paket halinde 10 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.