KURTALAN EKSPRESİ'NDE YOLCUNUN VALİZİNDE 10 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KURTALAN EKSPRESİ'NDE YOLCUNUN VALİZİNDE 10 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da, Kurtalan Ekspresi'nde yolculuk yapan kişinin valizinde 10 kilo esrar ele geçirildi.

MALATYA'da, Kurtalan Ekspresi'nde yolculuk yapan kişinin valizinde 10 kilo esrar ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt-Ankara seferini yapan Kurtalan Ekspresi'nde seyahat eden yolcunun uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine Battalgazi İstasyonu'nda operasyon düzenledi. Trende yapılan aramada bir yolcunun valizinde 5 paket halinde 10 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.

KURTALAN EKSPRESİ'NDE YOLCUNUN VALİZİNDE 10 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

KURTALAN EKSPRESİ'NDE YOLCUNUN VALİZİNDE 10 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title