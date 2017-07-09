Kurtalan Ekspres Optimum'da

Efsane grup Kurtalan Ekspres, 8 Temmuz'da Optimum açıkhava konserlerinde sevenleriyle buluşuyor. Barış Manço'nun kurduğu ve müthiş performanslarıyla tüm kuşakları kucaklayan Kurtalan Ekspres bu kez 7'den 77 'ye İzmirlilere unutamayacakları bir konser yaşatacak.



Optimum temmuz konserlerinin ilkinde sahne alacak olan Kurtalan Ekspres, dillerden düşmeyen parçalarını bu kez İzmirliler için seslendirecek. Adını Kurtalan hattında çalışan Kurtalan Ekspresinden alan ünlü Rock müzik grubu 8 Temmuz Cumartesi günü 17.00 ile 19.00 saatleri arasında İzmir Optimum'da hayranları ile buluşacak. Yılların deneyimli grubu Kurtalan Ekspres, ücretsiz olarak düzenlenecek müthiş konserde müzikseverle hasret giderecek. Kurtalan Ekspres unutulmaz şarkıları ile İzmirlilere harika bir akşam yaşatacak. - İZMİR