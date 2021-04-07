Kurtalan'da yangın ve deprem tatbikatı
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Kurtalan'da yangın ve deprem tatbikatı

Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel
Kurtalan'da yangın ve deprem tatbikatı

Kurtalan ilçesinde yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Kurtalan ilçesinde yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Kaymakamlık personeline Selahattin Eyyübi Konferans salonunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri ve olası bir depremde yapılması gereken konularla ilgili konferans verildi.

Konferansta konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kamu personelinin afet ve acil durum, tahliye, kurtarma ve yangın gibi olaylara karşı hazırlıklı olmasının önemli olduğunu söyledi.

Daha sonra Siirt AFAD Şube Müdürü Şehmus Sevgili, yangın ve deprem anında yapılması gerekenleri anlattı.

Eğitim seminerinin ardından Kurtalan Kaymakamlığı bahçesinde personelin de katılımıyla yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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