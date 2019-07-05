Kurtalan'da tefecilik operasyonunda biri memur 2 tutuklama



SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, ihtiyacı olan kişilere borç para verip karşılığında yüksek tutarda senet imzalatarak tefecilik yaptıkları iddia edilen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan 1 memur ve aynı kurumdan emekli 1 kişi, tutuklandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli kimliği açıklanmayan memur ile aynı kurumdan emekli bir kişinin, ihtiyacı olanlara borç para verip yüksek karşılıkta senet imzalattığı ihbarı üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Haziran'da, 2 şüphelinin Kurtalan ve Kayabağlar Beldesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi. Evlerinde yapılan aramada 6 alacak verecek ajandası, miktarları ve mağdurları yazılı 3 senet, 2 cep telefonu ve boş senet ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kurtalan'da, 14 Mayıs'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA

- Siirt