Kurtalan'da saman yüklü tır yandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde alev alan saman yüklü tır yandı.
14.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:30
Siirt'in Kurtalan ilçesinde alev alan saman yüklü tır yandı.
Alınan bilgiye göre, Kurtalan çevre yolunda Erkan Ural yönetimindeki 06 YA 3112 plakalı saman yüklü tır, elektrik tellerine çarpması sonucu alev aldı.
Aracının dorsesinden duman çıktığını gören sürücü, tırı yol kenarına park ederek, yetkililerden yardım istedi.
Yangın, Kurtalan, Kayabağlar Belediyesi ile Limak Çimento Fabrikası itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA