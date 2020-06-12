Kurtalan'da sahte para ele geçirildi Siirt'in Kurtalan içesinde düzenlenen operasyonda sahte 7 bin lira ele geçirildi.

Siirt'in Kurtalan içesinde düzenlenen operasyonda sahte 7 bin lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir şüphelinin Kurtalan'da piyasaya sahte para sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheliyi Kurtalan-Batman kara yolunda yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 200, 100 ve 50 liralık banknotlar halinde sahte 7 bin lira ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA