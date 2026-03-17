Kurtalan'da otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya uçması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesine bağlı Mağrip köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı