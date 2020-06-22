Kurtalan'da otomobil devrildi: 4 yaralı
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Kurtalan'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Kurtalan'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kurtalan'da otomobil devrildi: 4 yaralı
22.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:15

Kurtalan'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtalan-Batman kara yolunun Çalıdüzü köyü mevkisinde Kamil Sönmez yönetimindeki 31 N 3492 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü Sönmez ile Berra Derin Sarı, Mehmet Kaan Sarı ve Serpil Türksever 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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