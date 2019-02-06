Kurtalan'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Etkinliği

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği düzenlendi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik önemli bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı'nca 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay, İlçe Müftüsü M. Nedim Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı. 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' kampanyasını ilçede farkındanlık oluşturmak için başlattıklarını belirten Kaymakam Aydın, amaçlarının meydana gelen kazalarda can ve mal kaybı ile yaralanmaları en aza indirmek olduğunu kaydetti. Kaymakam Aydın, "Sürücülere çağrımız, bir yaya geçidine yaklaşırken muhakkak hızlarını düşürsünler. Eğer yaya geçidinde bir yaya görüyorlarsa da muhakkak dursunlar ve o yayanın geçişini tamamladıktan sonra yollarına devam etsinler" dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Aydın, sürücülere uyarılarda bulunurken vatandaşların da trafik kurallarına dikkat etmelerini istedi. - SİİRT

Kaynak: İHA