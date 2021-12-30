Kurtalan'da Okuma Bayramı etkinliği

Kurtalan ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik Okuma Bayramı etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen etkinlikte konuşan Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, çocukların geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin bu en anlamlı gününde bulunmaktan gurur duyduğunu belirten Tekin, "İlk adım olan okuma ve yazmayı öğrenmek, hayata yeni bir pencere açmak gibidir. Minik öğrencilerimizin bu mutlu günlerinde sevinçlerini paylaşıyoruz. Okuma yazma öğrenen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve veliler katıldı.

AA / Abdurrahman Binay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet