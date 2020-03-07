Kurtalan'da öğretmenlere yönelik semineri

07.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:40

Kurtalan ilçesinde öğretmenlere yönelik yeni tip koronavirüs (Covid-19) semineri düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu konferans salonundaki seminerde, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serhat Kılıççıoğlu, salgının ne olduğu, nasıl bulaştığı ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.



İlçe Milli Eğitim Faysal Polat da bu tür salgınların önlenmesine yönelik alınması gereken önlemlerin anlatıldığı seminerin faydalı olduğunu söyledi.

3 gün sürecek seminerlerle, ilçede görevli tüm öğretmenlerin katılacağını belirten Polat, okullarda gerekli tüm önlemlerin alınacağını aktardı.

Kaynak: AA