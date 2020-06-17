Kurtalan'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Kurtalan Kaymakamlığı, maskesiz sokağa çıkılmasını yasakladı.

Kurtalan Kaymakamlığı, maskesiz sokağa çıkılmasını yasakladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde bugünden itibaren sokakta maske takılması zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla ilçe genelinde tüm vatandaşların herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maskesiz gezmelerinin yasaklanmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, "Alınan karara uymayan kişilere idari para cezası verilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarında ise yığılmaların önüne geçmek ve sosyal mesafeyi sağlamak için vatandaşların işlem sırasına göre tek tek bürolara alınmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin maskesiz çalışmasının yasaklanması kararı alınmıştır." denildi.

Kaynak: AA