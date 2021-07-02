Kurtalan'da lavanta bahçelerinde yılın ilk hasadına başlandı

Kurtalan ilçesinde 100 dekar alanda kurulan lavanta bahçelerinde hasat yapıldı.

Kurtalan ilçesinde 100 dekar alanda kurulan lavanta bahçelerinde hasat yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019 Yılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı kapsamında Kurtalan Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle "Alternatif Ürün Lavanta Yetiştiriciliği Projesi" ile 100 dekar alanda lavanta bahçeleri kuruldu.

Ürün çeşitliğini artırmak, bölgeye ekonomik değer sağlayan yeni bir yatırım alanı oluşturmak amacıyla oluşturulan lavanta bahçelerinde hasat yapıldı.

Saipbeyli köyünde düzenlenen hasat etkinliğinde konuşan Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili İhsan Emre Aydın, çiftçilerin alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelmesini istediklerini belirtti.

Çiftçilerin bu alana yönelmesini ve lavanta bahçelerinin her yıl daha da artmasını istediklerini kaydeden Aydın, "Projenin ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Taşdemir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Ramiz Örküt, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdulhadi Hadi Çakır, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Necmettin Yılmaz, İlçe Müftü Vekili Taha Ay ve İl Genel Meclis Üyeleri Faysal Ceylan ve Cahit Sevgili ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay