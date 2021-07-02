Kurtalan'da lavanta bahçelerinde ilk hasat heyecanı
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Kurtalan'da lavanta bahçelerinde ilk hasat heyecanı

Kurtalan'da lavanta bahçelerinde ilk hasat heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde lavanta yetis¸tiriciligˆi projesi kapsamında 100 dekar alanda kurulan lavanta bahc¸elerinde ilk hasat heyecanı başladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde lavanta yetis¸tiriciligˆi projesi kapsamında 100 dekar alanda kurulan lavanta bahc¸elerinde ilk hasat heyecanı başladı.

Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde gerçekleşen lavanta bahçeleri hasat gününde konuşan Kaymakam ve Belediye Bas¸kan Vekili I·hsan Emre Aydın, "Alternatif üru"n lavanta yetis¸tiriciligˆi projesi ile Kaymakamlığımız koordinesinde ilçemizde yaklaşık 100 dekar alana geçen yıl ilk kez çiftçilerimiz tarafından lavanta fideleri dikilerek lavanta bahçeleri oluşturuldu. Böylece, bo"lgemize ekonomik degˆer sagˆlayan yeni bir yatırım alanı olus¸turularak tarım sekto"ru"nu"n su"rdu"ru"lebilir modernizasyonuna, tıbbi ve aromatik bitkiler sekto"ru"nu"n gelis¸mesine katkıda bulunmasını amaçlıyoruz. Çiftçilerimizin bu alana yönelmesini ve lavanta bahçelerinin her yıl daha da artmasını istiyoruz. Kaymakamlığımız koordinesinde başlatılan bu projenin ilc¸emize ve c¸iftc¸ilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Lavanta tarlasında hasat günü programına; Kaymakam ve Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Taşdemir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ramiz Örküt, I·lc¸e Ko"ylere Hizmet Go"tu"rme Birligˆi Mu"du"ru" A. Hadi C¸akır, I·lc¸e Tarım ve Orman Mu"du"r Vekili Necmettin Yılmaz, İlçe Müftü Vekili Taha Ay, Kurtalan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Hüseyin Lale, I·l Genel Meclis U"yeleri Faysal Ceylan ve Cahit Sevgili ile c¸iftc¸iler katıldı. - SİİRT

Kurtalan'da lavanta bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Kurtalan'da lavanta bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Kurtalan'da lavanta bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Kurtalan'da lavanta bahçelerinde ilk hasat heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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