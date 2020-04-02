Kurtalan'da koronavirüs tedbiri
Kurtalan'da koronavirüs tedbirleri sürüyor.
02.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:10
Kurtalan'da koronavirüs tedbirleri sürüyor.
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, PTT ilçe Müdürlüğü önünde bekleyenlerin sosyal mesafeye uymadığını görmesi üzerine uyarıda bulundu.
Aydın, sosyal mesafe kuralına uymanın önemine değinerek, salgının yayılmaması için herkesin kurallara uyması gerektiğini kaydetti.
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Kaynak: AA