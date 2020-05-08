Kurtalan'da koronavirüs değerlendirme toplantısı

Kurtalan ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili tespit edilen vakaların son durumu, yapılan denetim ve uygulamalar konusunda değerlendirme toplantı yapıldı.

Kurtalan ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili tespit edilen vakaların son durumu, yapılan denetim ve uygulamalar konusunda değerlendirme toplantı yapıldı.

Kurtalan Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam İhsan Emre Aydın başkanlığında, koronavirüs salgını ile ilgili ilçedeki son durum ve tespit edilen vakalar ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Aydın, ilçede toplam 20 vakanın tespit edildiğini belirterek, vakaların ve temasta bulundukları kişilerin anında kontrol altına alınarak takiplerinin yapıldığını bildirdi.

İlçedeki vaka sayısının artmaması için sağlık kuruluşlarının ve kolluk kuvvetlerinin denetimlerini arttırmaları yönünde talimat veren Aydın, bu süreçte vatandaşlara da büyük görev düştüğünü söyledi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Aker, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Sürücü ve İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Vehbi Yağız katıldı.

Kaynak: AA