Kurtalan'da kavga

20.09.2019 15:28

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan kavganın ardından bir kamyona zarar verildi.

Alınan bilgiye göre, Siirt'in Şirvan ilçesinde Muhibittin Buluntekin ve kimliği öğrenilemeyen bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, kamyona binen Buluntekin, olay yerinden kaçtı.

Takip sonucu Buluntekin'in kullandığı kamyonun önünü Kurtalan ilçesi Yenidoğan Mahallesinde kesen saldırganlar, kamyonun camlarını kırarak olay yerinden kaçtı.

Buluntekin olayda yara almazken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA