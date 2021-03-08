Kurtalan'da kadınlara ücretsiz pizza
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Kurtalan'da kadınlara ücretsiz pizza

08.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:30
Kurtalan'da kadınlara ücretsiz pizza

Kurtalan ilçesinde bir pizzacı kadın müşterilerini ağırlayıp ücretsiz pizza ikram etti.

Kurtalan ilçesinde bir pizzacı kadın müşterilerini ağırlayıp ücretsiz pizza ikram etti.

Cumhuriyet Mahallesinde faaliyet gösteren pizzacı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gün boyu sadece kadınları ağırlayarak ücretsiz pizza servisi yaptı.

İşletme sahibi Faysal Zengin, kadınlara güzel bir jest yaptıklarını belirtti.

İşletmesinde kadınları ağırladıklarını kaydeden Zengin, ayrıca isteyen kadınlara da evlerine ücretsiz pizza servisi yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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