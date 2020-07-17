Kurtalan'da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Kurtalan 23 Nisan'ı Kutluyor" yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Kurtalan 23 Nisan'ı Kutluyor" yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, Kaymakamlıkça 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında #Kurtalan23NisanıKutluyor etiketiyle sosyal medyada düzenlenen resim, şiir ve şarkı yarışmasında 3 farklı kategoride dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Pandemi nedeniyle öğrencilere verilemeyen hediyeleri Kurtalan Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törenle verdi.

Kaynak: AA