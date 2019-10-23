Kurtalan'da denetim

23.10.2019 16:54

Kurtalan ilçesinde un fabrikası, pastane ve ekmek fırınlarını denetledi.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özkan Sarı, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Asım Şen, İl Gıda Kontrol Şefi Enver Özdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahfuz Demir, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Sürücü ile un fabrikası, pastane ve ekmek fırınlarını denetledi.



Denetimlerde öncelikli olarak hijyen kontrolleri yapılırken, eksiklikleri görülen firma sahipleri de ilçe halkının sağlığını korumak amacıyla sağlıklı üretim yapmaları konusunda uyarıldı.



Aydın, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdalar tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde sağlığa uygunluk, gramaj ve hijyen gibi kurallara uymayan fırınlara gerekli uyarıları yaptık. Bunun dışında yaptığımız denetimlerde kurallara uyan iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı hizmet alabilmesi için denetimler belirli aralıklarla devam edecek." dedi.

Kaynak: AA