Kurtalan'da denetim

08.10.2019 10:26

Kurtalan ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında okullara yemek temininde bulunan yemek fabrikası denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, taşımalı eğitim kapsamında okullara yemek temininde bulunan yemek fabrikasını ziyaret etti.

Firmanın mutfağında incelemede bulunarak hijyen ve kullanılan malzemeler ve menü hakkında bilgi alan Polat, öğrencilerin en kaliteli hizmeti alması için bu tür denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA