Kurtalan'da çocuklara 23 Nisan sürprizi
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Kurtalan'da çocuklara 23 Nisan sürprizi

Kurtalan'da çocuklara 23 Nisan sürprizi
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

Kurtalan Kaymakamlığı, 23 Nisan'da evlerinde yaptığı etkinlikleri kaymakamlığın sosyal medya hesabında paylaşan çocukları sürpriz hediyelerle ödüllendirecek.

Kurtalan Kaymakamlığı, 23 Nisan'da evlerinde yaptığı etkinlikleri kaymakamlığın sosyal medya hesabında paylaşan çocukları sürpriz hediyelerle ödüllendirecek.

Kaymakamlık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklara sosyal medyadan destek veriyor.

İlçe genelinde evlerde kutlanan 23 Nisan etkinliklerine ait görselleri kaymakamlığın sosyal medya hesaplarında paylaşan çocuklara sürpriz hediyeler verileceği belirtildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Haydi çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evleri bayraklarla ve balonlarla süsleyelim. Bayramı evde kutlayalım. 23 Nisan için çizdiğiniz resimleri, çektiğiniz fotoğrafları şiir ve şarkı videolarınızı bizimle paylaşın. Beraber 23 Nisan'ı kutlayalım. En iyilerine sürpriz hediyeler var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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