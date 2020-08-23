Kurtalan'da çevre temizliği etkinliği Siirt'in Kurtulan ilçesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Siirt'in Kurtulan ilçesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlık öncülüğünde "Daha Temiz Bir Kurtalan İçin Hep Birlikte El Ele" sloganı ile düzenlenen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile kurum amirlerininde katıldığı etkinlikte temizlik görevlileri cadde ve sokaklarda çevre temizliği yaptı.

Etkinlikte vatandaşlarla sohbet eden Aydın, yaptığı açıklamada, ilçede çevre temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Pandemi sürecinde çevre temizliğinin daha da önem kazandığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Daha temiz bir ilçede yaşamak hepimizin sorumluluğunda. Herkes çöpünü çöp kutularına atarsa daha temiz bir çevrede hep birlikte yaşarız. Vatandaşlarımızın bu bilinçte olduğuna inanıyorum. Daha temiz bir Kurtalan bizim elimizde. Çevre bilinci arttıkça ilçemiz daha temiz ve daha yaşanılır olacaktır. Bugün burada başlattığımız kampanya ile tüm ilçeye örnek olmamız gerekiyor. Bizler yerlerde çöp görmediğimiz daha temiz bir ilçede yaşamayı arzuluyoruz, bunun için de herkesin katkı ve desteğini bekliyoruz. Bu tür etkinliklerimiz belirli aralıklarla devam edecektir. Gönüllü Sivil Toplum Örgütlerinin de bu tür etkinliklerimize katılarak destek vermelerini bekliyoruz. Pandemi döneminde temizliğin önemini bir kez daha vatandaşlarımıza anlatmaya çalıştık."

Kaynak: AA