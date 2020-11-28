Kurtalan'da çevre düzenleme ve çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor
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Kurtalan'da çevre düzenleme ve çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor

28.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:26
Kurtalan'da çevre düzenleme ve çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor

Kurtalan Belediyesi, çevre düzenleme ve çiçeklendirme çalışmalarına devam ediyor.

Kurtalan Belediyesi, çevre düzenleme ve çiçeklendirme çalışmalarına devam ediyor.

Kurtalan Belediyesi, ilçenin daha güzel bir görünüme kavuşması, vatandaşların kendilerini daha huzurlu ve ferah bir ortamda hissetmelerini sağlamak için çevre düzenleme ve çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtalan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar ile orta refüj ve kavşaklar başta olmak üzere ilçenin birçok noktasındaki alanlar, dikilen mevsimsel çiçek ve süs bitkileri ile estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

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Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkanı İhsan Emre Aydın, ilçenin birçok noktasında mevsime uygun çeşitli çiçekleri toprakla buluşturarak ilçenin estetik yönden daha güzel bir görünüm kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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