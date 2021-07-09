Kurtalan'da aşı çadırı kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurtalan'da aşı çadırı kuruldu

Kurtalan'da aşı çadırı kuruldu
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

Kurtalan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışması kapsamında aşı çadırı kuruldu.

Kurtalan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışması kapsamında aşı çadırı kuruldu.

Kurtalan ilçesinde aşılama çalışması kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Parkında mobil aşılama merkezi oluşturuldu.

Çadıra gelen ilçe sakinleri, sağlık ekiplerince aşılanıyor.

İlçe Sağlık Müdürü Eylül Sharifov, vatandaşlara randevusuz aşı yaptıklarını belirterek, aşılama oranlarını artırmak ve halkın bağışıklığını artırmak için mobil ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Sharifov, "İlçemizin aşılama oranlarını üst seviyelere çıkarıp, bağışıklık oranını artırmayı planlamaktayız. Tüm halkımızı güzel bir bayram için sağlık kuruluşlarımıza ve stantlarımıza aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır.'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Zeki Müren Ajda Pekkan Ebru Gündeş
Spor Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurtalan'da aşı çadırı kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:50:24. #1.14#

title