Kurtalan'da Alo 185 Arıza Hattı
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Kurtalan'da Alo 185 Arıza Hattı

Kurtalan Belediyesi, su ve kanalizasyon arızaları için Alo 185 ihbar hatı oluşturdu.

Kurtalan'da Alo 185 Arıza Hattı

Kurtalan Belediyesi, su ve kanalizasyon arızaları için Alo 185 ihbar hatı oluşturdu.

Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, yaptığı açıklamada, su ve kanalizasyonda en iyi hizmeti sunmak amacıyla yaşanan sorunlara anında müdahale edebilmek için arıza ihbar hattı oluşturduklarını ifade ederek, "Haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecek olan Alo 185 Arıza Hattı oluşturduk. Vatandaşımız, çok rahatlıkla arıza bildirimi, kaçak su ihbarı, su ve kanalizasyon ile ilgili şikayet ve taleplerini çağrı merkezini arayarak bildirebilirler." dedi.

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