Kurtalan'da 50 dönümlük buğday ekili tarla kül oldu
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Kurtalan'da 50 dönümlük buğday ekili tarla kül oldu

Kurtalan'da 50 dönümlük buğday ekili tarla kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm buğday tarlası kül oldu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm buğday tarlası kül oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Kurtalan ilçesine bağlı Mercabaye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mahfuz Yılmaz, Samet Yılmaz ve Akif Yılmaz'a ait 50 dönümlük buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, olayı tarla sahibine ve jandarma ile itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekipleriyle birlikte mahalle sakinleri traktörle müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, 50 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Fikret Toktanış/ İHA)

Kurtalan'da 50 dönümlük buğday ekili tarla kül oldu
Kurtalan'da 50 dönümlük buğday ekili tarla kül oldu
Kurtalan'da 50 dönümlük buğday ekili tarla kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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