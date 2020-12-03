Kurtalan'da 5 büyüklüğünde deprem - Vatandaş röportajları
03.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:50
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Tepe