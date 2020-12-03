Kurtalan'da 5 büyüklüğünde deprem (2)
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Kurtalan'da 5 büyüklüğünde deprem (2)

03.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Kurtalan'da 5 büyüklüğünde deprem (2)
Kurtalan'da 5 büyüklüğünde deprem (2)
Kurtalan'da 5 büyüklüğünde deprem (2)
Kurtalan'da 5 büyüklüğünde deprem (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem
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