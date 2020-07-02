Kurtalan'da 2 köye yıldırım düştü
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı iki köyde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
02.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:11
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı iki köyde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Kurtalan'a bağlı C¸akıllı ve Go"kdogˆan ko"yleri civarında yıldırım du"s¸mesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgele itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. - SİİRT
Kaynak: İHA