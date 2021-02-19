Kurtalan Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Kurtalan Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilçenin çeşitli noktalarına mama kapları yerleştirdi.

Kurtlan Belediyesi, kış aylarında sokakta yaşayan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına destek amacıyla özel olarak yaptırılan mama kaplarını ilçede ihtiyaç duyulan alanlara yerleştirdi.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, sokak hayvanlarının beslenme ve bakım ihtiyaçlarının olduğunu, belediye ekipleri tarafından bu ihtiyaçların düzenli bir şekilde giderildiğini belirtti.

Kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu sokak, park ve bahçe gibi yaşam alanlarına mama dağıtımı çalışmalarının yoğunlaştırıldığını ifade eden Aydın, "Her can bizim için kıymetlidir. Ekiplerimiz ilçemizde ihtiyaç duyulan yerlere sevimli dostlarımız için özel olarak yaptırdığımız mama kaplarına rutin bir şekilde mama dağıtımı yapıyor. Sokak hayvanları bakımı konusunda vatandaşlarımıza da büyük görev düşüyor. Bu konuda herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyor, uygun alanlara su ve yiyecek bırakarak destek olmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay