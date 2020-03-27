Kurtalan Belediyesi esnafa maske ve eldiven dağıttı Kurtalan Belediyesi, ilçede gıda üretimi yapan ve pazar esnafına maske ve eldiven dağıttı.

Kurtalan Belediyesi, ilçede gıda üretimi yapan ve pazar esnafına maske ve eldiven dağıttı. Belediye zabıta ekipleri, ilçedeki esnafa, koronavirüs tedbirleri kapsamında eldiven ve maske dağıtımı yaptı. Fırın ve lokantalara alınan önlemlere uyulması uyarısı yapan ekipler pazar esnafına da sosyal mesafe kuralına uyulması ikazında bulundu. Kurtalan Belediyesi Zabıta Amiri Emin Akşam, gıda üretimi ve satışı yapan esnafın hijyen kurallarına uymasının hayati önem taşıdığını belirtti. Akşam, "Esnafa kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Denetimlerimizi de devam ettiriyoruz. Özellikle pazarlarda denetimlerimizi arttırdık." dedi. Kaynak: AA