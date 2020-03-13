Kürtaj karşıtı hemşirelerin İsveç'e karşı AİHM'e yaptığı başvuru reddedildi Dini inançlarından dolayı kürtaj yapmayı reddeden iki hemşirenin iş bulamadıkları İsveç'e karşı yaptığı başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından reddedildi.

İsveç'te kürtaj yapmayı reddettikleri için işe alınmayan iki hemşirenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları başvuru reddedildi.

İsveç doğumlu Ellinor Grimmark ile Norveç vatandaşı Linda Steen, Hristiyan inancına sahip olduklarını söyleyerek kürtaj yapmayı reddediyor.

İsveç yasaları ebelerin kürtaj yapmasını öngörüyor ve İsveç'teki mahkemeler bu nedenle iki hemşirenin aleyhine kararlar vermişti.

Bunun üzerine iki hemşire AİHM'e başvurdular ama AİHM başvuruyu reddetti.

Hemşireler işe alınmamalarının din ve vicdan hürriyetinin ihlali olduğunu ve ayrımcılığa uğradıklarını söylüyorlar.

Her ikisi de ebe olarak eğitim gören hemşireler devletten yardım alıyor ama ebelik için yaptıkları iş başvurularından geri çevriliyorlar.

Hemşireler ABD merkezli bir Hristiyan grubu olan Özgürlüğü Savunma İttifaki'nın parçası olan ADF International'dan hukuki destek aldı.

Bu grup dünya çapında "dini özgürlük, yaşamın, evliliğin ve ailenin kutsallığı" diye tanımladığı amacı doğrultusunda kampanya yürütüyor.

Hemşireler, başvuruları reddedildiği için aynı konuda yeni bir başvuru yapamıyor.

İki kadını destekleyen ADF International grubunun başkan yardımcısı Robert Clarke kararın hayalkırıklığı yarattığını söyledi ve "Sağlık çalışanları inançları ile kariyerleri arasında bir tercih yapmaya mecbur bırakılmadan çalışma hakkına sahip olmalı" diye konuştu.

Buna karşılık İsveç'in önde gelen cinsel eğitim gönüllülerinden Hans Linde "Bir hemşirenin sağlık hizmeti vermeyi reddetmesi insan hakkı kapsamına girmez" dedi.