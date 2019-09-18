Kurt ve Ataç, Çeltik Derneğinin toplantısına katıldı

18.09.2019 15:28

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği (ÇEL-DER) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.



ÇEL-DER tarafından düzenlenen toplantıya Başkan Kurt'un dışında Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Taş ve 24 Mahalle Muhtarı katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar belediye başkanları ile fikir alışverişinde bulundu.



"Muhtarlarla işbirliği içinde çözüm üreteceğiz"



Toplantıda konuşan Başkan Kazım Kurt; "Çeltikliler Derneği, ekibi ve başarılı yöneticileri ile Eskişehir'de kimsenin farkında olmadığı bir kitleyi Eskişehir piyasasına sundu. Bu nedenle Çeltikliler Derneğinin hem başkanını hem de yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Çeltikliler Derneği faaliyetleri ile Çeltik'i hareketlendirmeye sebep oldu. Bunun dışında düzenlediği başarılı etkinlik ve danışma toplantıları ile yörenin sorunlarını gündeme taşımaya yardımcı oluyor. Biz Eskişehir'deki belediyeler olarak Çeltik'te yaşayan ve kırsaldaki tüm muhtarlarımız ile işbirliği içerisinde sorunları birlikte çözmek istiyoruz" dedi.



"Tüm hemşehri dernekleri ile iletişim halindeyim"



Toplantıda Çeltiklilere hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de farklı kültürlerin harmanlandığını ve bunun da kente katma değer sağladığını vurgulayarak, "Eskişehir'imiz gerçekten farklı kültürlerin bir arada harmanlandığı, kardeşlik üzerine sağlam temellerin atıldığı bir kent. Bu farklılıklar bizim için asla bir dezavantaj olmadı, tam aksine bu bizim zenginliğimiz. Sizler de zaten uzun süredir bunu hissediyor, şahit oluyorsunuz. Hemen hemen tüm hemşehri dernekleri ile iletişim halindeyim, bugüne dek en ufak bir olumsuzluk işitmedim. Bu güzellik kentimize katma değer sağlıyor. Bu etkinlikler de hepimizin bir araya gelip konuşabilmesi, iletişim kurabilmesi adına çok önemli. Sorunlar, öneriler bu sayede ortaya çıkıyor. Kazım Başkan'ın da dediği gibi önceki yıllarda Çeltiklilerin nüfusunun bu kadar çok olduğunu kimse bilmiyordu. Seçimde de bizlere önemli destekleriniz oldu, çok teşekkür ediyorum. Nasıl Emirdağlılar Afyonkarahisar'dan çok Eskişehir'e yakın, belki Çeltikliler de bundan sonra Eskişehir'e daha yakın olacak. Sizden gelen talepleri, sorunları dinleyerek çözüm üretmeye gayret edeceğiz. Kentimizin birlik ve beraberliği adına ilişkilerimizin gelişmesi, dostluğumuzun pekişmesi en büyük temennim" ifadelerini kullandı.



Toplantı sonunda ÇEL-DER Başkanı Mehmet Taş tarafından Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA