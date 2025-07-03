Kurt ve Aslan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kurt ve Aslan filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kurt ve Aslan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kurt ve Aslan filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kurt ve Aslan filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kurt ve Aslan konusu, özeti ve Kurt ve Aslan oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kurt ve Aslan filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kurt ve Aslan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kurt ve Aslan filmini izleyecek olanların merak ettiği Kurt ve Aslan konusu nedir, Kurt ve Aslan oyuncuları kimler ve Kurt ve Aslan özeti gibi konuları inceliyoruz.

KURT VE ASLAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

20 yaşındaki Alma, büyükbabasının vefatının ardından çocukluğunun geçtiği eve dönme kararı alır. Eve döndüğünde, ormanda iki yavru hayvanla karşılaşır: bir kurt ve bir aslan. Alma, bu yavrulara yardım ederek onlarla güçlü bir bağ kurar. Ancak, orman bekçisinin yavru hayvanları fark etmesiyle işler değişir; yavrular alınır ve götürülür. Bu olay, Alma ve yavru hayvanlar için büyük bir yıkım olur ve onları birbirlerinden ayırır. Artık Alma ve yavru hayvan kardeşlerin, Kanada'da tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkarak yeniden bir araya gelmeleri gerekmektedir. Bu yolculuk zorlu ve tehlikeli olsa da, Alma ve yavrular, aralarındaki sevgi sayesinde her türlü engeli aşmaya kararlıdır.

KURT VE ASLAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Molly Kunz Alma rolünde

Graham Greene Joe rolünde

Charlie Carrick Eli rolünde

Rhys Slack Rapha rolünde

Daniel Brochu Bay Mitchell rolünde

Frank Schorpion Pilot rolünde

Rebecca Croll Ysea rolünde

Paddington Dreamer rolünde

Walter Mozart olarak

KURT VE ASLAN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş:13 Ekim 2021 (Fransa)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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