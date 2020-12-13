Kurt sürüsü böyle görüntülendi
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Kurt sürüsü böyle görüntülendi

13.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:17

Kurt sürüsü böyle görüntülendi Ardahan'da karla kaplı alanda görülen 4 kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kurt sürüsü böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da karla kaplı alanda görülen 4 kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Aniden bastıran soğuk hava ile birlikte Ardahan'da etkili olan kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Doğada yaşam mücadelesi veren hayvanlar, yiyecek bulmak için çoğu zaman insanların yaşadıkları yerleşim birimlerine iniyor. Ardahan'da yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, kırsal alanda sürü halinde görüntülendi. Görüntülerde sıralı halde ilerleyen 4 kurt cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurt sürüsü daha sonra dağlık alana doğru ilerleyerek gözlerden kayboldu.

Kurt sürüsü böyle görüntülendi
Kurt sürüsü böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

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