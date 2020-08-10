"Kürt Sorununun Nedeni Devletteki Korku"
Partisinin il kongresi için Diyarbakır'a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kürt sorununun nedenini "devlet aklındaki abartılı korkuya" bağladı.
10.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:51
Partisinin il kongresi için Diyarbakır'a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kürt sorununun nedenini "devlet aklındaki abartılı korkuya" bağladı. Davutoğlu, AK Parti'nin 90'lı yılların aktörleri tarafından esir alındığını savundu
Kaynak: DailyMotion.com