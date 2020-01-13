Kurt sanıp av tüfeğiyle vurduğu kişiyi, ambulansa sırtında taşıdı

13.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:48

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde çoban İsa Koçak (40), ahıra doğru yürüdüğü sırada, kurt sanıp av tüfeğiyle vurduğu Öner Kışlakçı'yı (25), yaralı halde sırtında taşıyarak, ambulansa ulaştırdı.

Olay, bu sabah Karlıova ilçe merkezindeki Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çoban İsa Koçak, hayvanlara yem vermek için ahıra doğru yürümeye başladı. Ancak havanın aydınlanmamış olması ve tipi nedeniyle kendisine doğru gelen Öner Kışlakçı'yı kurt zannedip, av tüfeğiyle vurdu. Çalıştığı fırına gitmek için yürüdüğü öğrenilen Kışlıkçı yaralandı. Kurt yerine insan vurduğunu anlayan Koçak, hemen sağlık ekiplerini aradı. Ardından da kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansa taşıdı. Kışlıkçı, Karlıova Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ'a sevk edildi. Öner Kışlıkçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İsa Koçak polise teslim oldu.

Kaynak: DHA