AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Kanlı katillerin, o lanet örgütün hiçbir şeyini istemiyoruz. Haram oylarını da istemiyoruz. Onların oylarına bizim evlatlarımızın kanı bulaştı. Ancak tüm Kürt kardeşlerimin oylarına talibim. Ben gidip oralarda hizmet eden birisiyim." dedi.

Partisinin Şereflikoçhisar İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, CHP ve İYİ Parti'nin arka planda HDP ile ittifakta olduğunu belirterek, bunu açıklamaktan utandıklarını söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'li Ahmet Türk'ün görüşmeler yaptığını ifade eden Özhaseki, "Ahmet Türk gazetecilere,'Kemal Kılıçdaroğlu bizi davet etti. Yerel ittifakı görüşelim' dedi. Biz de destek vermeye söz verdik dedi.' Onun (Kandil'in) sözcüsü olan partinin eş başkanı (HDP Genel Başkanı Sezai Temelli) de, 'Doğu'da Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da da Cumhur İttifakı'na da kaybettireceğiz.' dedi. Kürdistan neresidir? Bizim ülkemizin her bir köşesinin adı Türkiye'dir. Başka isimle sıfatlandırılamaz." diye konuştu.

"HDP'nin haram oylarını istemiyorum"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın kendisine yönelik yönelttiği "HDP'nin oyunu istiyor mu?" şeklindeki sorusuna Özhaseki, şu cevabı verdi:

"Güya bana zor bir soru soruyorlar. Kanlı katillerin, o lanet örgütün hiçbir şeyini istemiyoruz. Haram oylarını da istemiyoruz. Onların oylarına bizim evlatlarımızın kanı bulaştı. Ancak tüm Kürt kardeşlerimin oylarına talibim. Ben gidip oralarda hizmet eden birisiyim. Bakanlığımdaki çalışmalarımın yarısı Güneydoğu'da geçti. Sur'a, Nusaybin'e, Yüksekova'ya, Cizre'ye ve Şırnak'a gittim. Teröristlerin o insanlara nasıl zulüm ettiğini gördüm. O insanların ben evlerini yaptım. O kardeşlerimi bağrıma bastım. Elbette ki onların oylarını istiyorum."

"Şereflikoçhisar'a millet bahçesi yapacağız"

Ankara için vaatlerle değil, projelerle halkın karşısına çıktığını ifade eden Özhaseki, sosyal projelerle Şereflikoçhisarlıların yaşam standardını yükselteceğini belirtti.

Özhasek, "Şereflikoçhisar'daki Tatbikat Camisinin yanında millet bahçesi, mezbahane ihtiyacı var, onu da yapacağız. Şereflikoçhisarlı hanım kardeşlerimize aile yaşam merkezleri ve genç kardeşlerimize özel gençlik merkezlerini hayata geçireceğiz. Bunların içerisinde havuz, sohbet edeceğiniz alanlar ve spor yapabileceğiniz ortamlar olacak." ifadelerini kullandı.

- Organize Sanayi Sözü

SKM açılışının ardından MHP ilçe başkanlığını ve esnaf ziyareti yapan Özhaseki, bir mobilya mağazasının açılışına katıldı.

İlçe gezisi sırasında bir mobilya mağazasının açılışına da katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Şereflikoçhisar'da organize sanayi bölgesinin altyapısını oluşturacağını belirtti. Özhaseki, "Başka yerlerde organize sanayi altyapısına söz vermiyoruz, organize sanayiler müstakil. Planını kendi yapar, parasını kendi bulur, altyapısını kendi yapar. Burası desteklenmeye muhtaç. Altyapısını yaparsak buraya onlarca fabrika yapılır, orada yavrularımız iş bulur." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ve AK Parti Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Melih Memiş Çelik de eşlik etti.

Kaynak: AA