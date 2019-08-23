23.08.2019 16:00

İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-13" uygulaması kapsamında, İstanbul'un birçok noktasında denetleme gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapılıyor.

Uygulamaya, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı personel katıldı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin kimliklerini kontrol etti ve araçları aradı.

Fatih'teki Millet Caddesi'nde yapılan uygulama kapsamında, araç sürücülerinin belgeleri ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'nda ise ekipler şüpheli gördükleri kişileri durdurarak, GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolü yaptı.

Denetimlerde narkotik köpekleri ile şüpheli araçlarda uyuşturucu araması da yapılıyor.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama saat 16.00'da sona erecek.

Kaynak: AA