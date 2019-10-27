27.10.2019 14:39

Kurt-Ar tarafından Ankara'da misket turnuvası düzenlendi

Şehit Musa Özalkan'ın babası Selahattin Özalkan:

"Kurt-Ar, çocuklarımızın bu tarz milli oyunların unutulmaması için turnuvalar düzenliyor"

Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Çağrı Koçyiğit

"Suriye Çobanbey'de kültür evimizin bahçesinde silah seslerinin altında misket oynuyorlar"

ANKARA - Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Musa Özalkan'ın adı verilen İmam Hatip Ortaokulu'nda misket turnuvası düzenlendi. Turnuvaya, Suriye Çobanbey'de bulunan Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kültür Evi'nden Türkiye'ye gelen Türkmen çocuklar da katıldı.

Ankara'da bulunan ve Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Musa Özalkan'ın adı verilen İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen turnuvaya onlarca çocuk katıldı. Misket Turnuvasında okul öğrencilerinin haricinde Suriye Çobanbey'de bulunan Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kültür Evi'nden Türkiye'ye gelen Türkmen çocuklarda yarıştı. Şehit astsubayın babası Selahattin Özalkan'da turnuvaya katılarak çocuklar ile tek tek ilgilendi.

Kurt-Ar Derneği'nin geçen sene topaç turnuvası düzenlediğini hatırlatan Şehit Musa Özalkan'ın babası Selahattin Özalkan, "Kurt-Ar, çocuklarımızın bu tarz milli oyunların unutulmaması için turnuvalar düzenliyor. Turnuva için Suriye Çobanbey'de bulunan Şehit Musa Özalkan Kültür Evi'nden 11 çocuğumuz misafir olarak getirildi. Arada bir çocukların getirilip gezdirilmesi ve kaynaşması için bu tarz programlar yapılıyor. Yakın zamanda aynı okullardan bir tanesi de Telafer'de hizmete girecek. Zamanla orada bulunan Türkmen çocuklarda buralara gelecekler. Bu tarz etkinliklerin olması bizi mutlu ediyor. İHA'nın da bu tarz organizasyonlara verdiği önem içinde teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Suriye Çobanbey'de kültür evimizin bahçesinde silah seslerinin altında misket oynuyorlar"

Düzenlenen Misket Turnuvasında amacın geleneksel oyunların canlanması ve çocukların telefon ve internet bağımlılığından uzak tutulması olduğunu vurgulayan Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Çağrı Koçyiğit, "Derneğimiz 2016 yılında kuruldu fakat 2011 yılından bu yana Türk soyluların bulunduğu savaş bölgelerinde faaliyet gösteriyor. Suriye, Irak, Karabağ ve Kırım çalıştığımız bölgeler. Türkiye içerisinde de faaliyetlerimiz var. Orman alanlarında çöpleri topluyoruz, doğayı temizliyoruz, hayvanları besliyoruz. Geleneksel oyunlarımızın canlanması, çocuklarımızın telefon ve internet bağımlılığından kurtulması için her yıl iki tane turnuva düzenliyoruz. 1,5 sene önce şehidimiz Musa Özalkan'ın bize vasiyet ettiği kültür evini açtık. Oradan da 11 tane çocuğumuzu getirdik. Ankara'yı gezdiriyor ve Türkiye'yi tanıtıyoruz onlara. Hem de turnuvaya katılıyorlar. Eğlenerek ve geleneksel oyunlarımızı oynayarak güzel bir gün geçirecekler. Çocuklarımız 2 aydır hazırlanıyorlar turnuvaya. Suriye Çobanbey'de kültür evimizin bahçesinde silah seslerinin altında misket oynuyorlar. Hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de telefondan uzak duruyorlar. Sanıyorum amacımıza ulaştık" şeklinde konuştu.

"Burada yeni arkadaşlar edindim"

Suriye Çobanbey'de bulunan Şehit Musa Özalkan Kültür Evi'nden gelen ve kendi yazdığı duygu dolu şiiri okuyan Ahmed isimli bir öğrenci, "Heyecanlı hissediyorum. Burada yeni arkadaşlar edindim. Ankara'yı ve tanıştığım arkadaşlarımı çok sevdim. Okulumda ki müdürüme, okul arkadaşlarıma ve aileme selamlar" dedi.

Kaynak: İHA