Kürt annelerden Zeytin Dalı Harekatına destek

Harekata katılacak askerlere sarılıp öpen anneler, askere gitmek istediklerini söyledi

GAZİANTEP - Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına destek veren Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Kürt anneler, harekata katılacak olan Mehmetçiğe sarılıp öperken, kendilerinin de askere alınmasını istedi

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde gerçekleştirilen programla, besicilerden alınan 25 koyun Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için sınıra gönderildi. Programa AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İslahiye İlçe Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile vatandaşlar katıldı.

Koyunlardan biri kesilirken harekata katılan askerler için dualar edildi. Programda konuşan milletvekili Şamil Tayyar, "Olay Kürt meselesi değildir. Bunun Kürtlere karşı yapıldığını belirtiyorlar. Operasyon bittiğinde afrin'deki Kürt kardeşlerimiz kendi evlerinde, kendi topraklarında güvenle yaşayacak. Bizim orada gözümüz yok. Afrin'deki operasyonda yer alan tüm askerlerimize destek olmak amacıyla vatandaşlarımızla bir araya geldik. Cumhuriyet tarihinde, Kurtuluş mücadelesinden sonraki en önemli savaşlardan birini veriyoruz. Şer odakları ve onların işbirlikçileri Türkiye'yi bölmeye ve parçalamaya çalışmaktadır. Onların kirli emellerine ulaşamaması için bu operasyonu başlattık. Amaç Türkiyeyi bir terör tehdidinden kurtarmak ve Türkiye'nin bölünmesine engel olmak için düzenlenen bir operasyondur" dedi.

Kürt annelerden Mehmetçiğe destek

Programa katılan Kürt vatandaşlar da operasyona büyük destek verdi. Kürt olduğunu belirten Uzman Çavuş Mesut Çiftçi'nin annesi Rukiye Çiftçi ve bazı Kürt kadınlar program nedeniyle güvenlik tedbiri alan komanda ve askerlere sarılarak, destek verdi.

Oğlunun da harekata katılacağını belirten Kürt anne Rukiye Çiftçi, Kürtçe yaptığı konuşmada, "Biz vatanımızdayız. Bizim kimsenin vatanında gözümüz yok. Bayrağımız inmesin, ezan dinmesin. Askerimiz hep güçlü kalsın. Allah askerimizden razı olsun. Allah onların yardımcısı olsun" diye konuştu.

Bazı Kürt kadınlar ise Türkçe sloganlar atarak askerlere destek verdi.

Öte yandan programın ardından biri kesilmiş toplam 25 koyun kamyonlarla Zeytin Dalı harekatına katılan mehmetçik için sınır birliklerine gönderildi.