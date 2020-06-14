Kurşunlu Şelalesi, doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurşunlu Şelalesi, doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor

Antalya'da yeşil ve mavinin buluştuğu Kurşunlu Şelalesi, eşsiz doğal güzelliğiyle başka bir dünyanın kapısını aralıyor.

14.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:50

Antalya'da yeşil ve mavinin buluştuğu Kurşunlu Şelalesi, eşsiz doğal güzelliğiyle başka bir dünyanın kapısını aralıyor.

Turizmin başkenti Antalya, denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra şelaleleriyle de dikkat çekiyor.

Kentte 1986'da keşfedilince tabiat parkı haline getirilen Kurşunlu Şelalesi, yıl boyu akan doğal çağlayanıyla hayran bırakıyor.

Antalya merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, çağlayanı, minik gölleri, eşsiz florası ve yaban hayatıyla "saklı bir cennet" olarak tanımlanıyor.

Boyları 20 metreyi geçen ağaçların arasındaki patika yollardan yürüdükçe endemik bitkileri, 18 metre yüksekten akan çağlayanın yanı sıra minik şelalelerinin de renk kattığı pakın ziyaretçileri başka bir dünyanın kapısını aralıyor.

Günün stresinden kurtulmak, piknik yapmak, doğada güzel zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği yerler arasındaki Kurşunlu Şelalesi, doğası ve dinginliğiyle huzurlu bir tatil deneyimi yaşatıyor.

Gelin ve damatların da en güzel anılarını ölümsüzleştirmek için gittiği şelale, zaman zaman da doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor.

En çok tercih edilen alanlar arasında

Şelale işletmecisi Fikret Çıtırgı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre kapalı kalan şelalenin 1 Haziran'da yeniden açıldığını söyledi.

Önemli tedbirler aldıklarını anlatan Çıtırgı, valiliğin aldığı kararlara göre tabiat parkını yeniden uyarladıklarını dile getirdi.

Sosyal mesafeye göre müşterileri kabul ettiklerini, hijyen konusunda oldukça titiz olduklarını aktaran Çıtırgı, her gün ortak kullanım alanlarını dezenfekte ettiklerini kaydetti.

Çıtırgı, salgından sonra insanların doğaya yöneldiğini belirterek, "Tabiat Parkı, 300 dönümlük bir alandan oluşuyor. Yani burası doğal bir şekilde müşteriler arasında sosyal mesafe sağlıyor. Salgından izole bir hayat var burada. Kapalı mekanlardan sıkılanlar doğa özlemini burada gideriyor. Salgın azaldıkça yerli turistler de Antalya'ya daha fazla gelmeye başlayacaktır. Burası da en fazla tercih edilen alanlar arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Şelalenin fauna ve flora açısından da oldukça zengin olduğunu vurgulayan Çıtırgı, koparması yasak olan nilüfer çiçeğini görmek için bile şelaleye gelenlerin olduğunu bildirdi.

Ziyaretçilerden Sinem Ay ise Kurşunlu Şelalesi'ne arkadaşının sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraftan etkilenerek geldiğini söyledi.

Şelalenin fotoğraflardakinden daha güzel olduğunu anlatan Ay, "Şelalenin yanı sıra patika yollardan ormanlık alanda yürüyüş yapmak, küçük göletlerdeki balıkları izlemek, gölet üzerindeki çiçek açan nilüferleri görmek çok güzeldi." dedi.

Kurşunlu Şelalesi, doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan için gözaltı kararı verildi Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan için gözaltı kararı verildi
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Lara Demet Evgar Yasmin Erbil Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kurşunlu Şelalesi, doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 13:33:29. #1.15#
title