Kurşunlu Mezarlığı'nda alt yapı çalışması
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Kurşunlu Mezarlığı'nda alt yapı çalışması

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Kurşunlu Mezarlığı'nda alt yapı çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurşunlu Mezarlığı'nda genişletme çalışması yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurşunlu Mezarlığı'nda genişletme çalışması yapılıyor. Ortaya çıkan yağmur suyu altyapı ihtiyacını karşılamak için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Antalya kent merkezine hizmet veren Kurşunlu Mezarlığı alanı Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletiliyor. Bu kapsamda mezarlık içi ve civarına yönelik olarak su birikmesini ve taşkınları önleyecek şekilde yağmur suyu altyapı imalatı gerçekleştiriliyor.

"Yağmur suyu hattı döşeniyor"

Ekiplerin hafta sonları dahil aralıksız olarak sürdürdükleri çalışma ile 3 kilometreyi bulan uzunlukta yağmur suyu hattı döşeniyor. Çok sayıda iş makinesi ve personel ile yürütülen imalatta çapları 60 ila 140 santimetre arasında değişen demir donatılı beton büzler kullanılıyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. - ANTALYA

Kurşunlu Mezarlığı'nda alt yapı çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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