Kurşunlu Kaplıcalarındaki termal havuzlar yenilendi
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Kurşunlu Kaplıcalarındaki termal havuzlar yenilendi

19.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:58
Kurşunlu Kaplıcalarındaki termal havuzlar yenilendi

Türkiye'nin ve Ege Bölgesinin çeşitli illerinden gelen misafirlere şifa kaynağı kaplıca sularıyla tedavi hizmeti sunan Kurşunlu Kaplıcalarında yenilenen termal havuzlar korona virüs önlemleri alınarak yeniden hizmete açıldı.

Türkiye'nin ve Ege Bölgesinin çeşitli illerinden gelen misafirlere şifa kaynağı kaplıca sularıyla tedavi hizmeti sunan Kurşunlu Kaplıcalarında yenilenen termal havuzlar korona virüs önlemleri alınarak yeniden hizmete açıldı.

Salihli Belediyesi'nin uzun yıllardır işlettiği Kurşunlu Kaplıcalarında ekiplerin başlattığı çalışmalar kapsamında kadın-erkek termal havuzların ve özel aile havuzlarının asma tavanları, fayansları, havalandırma sistemleri, aydınlatmaları, kapı ve pencereleri baştan aşağı yenilendi.

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan kaplıcalar, yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete açılmıştı. Salihli ilçe merkezine yakınlığı ve ormanla iç içe konumuyla şehrin stresi ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere şifa kaynağı kaplıca sularıyla tedavi hizmeti sunan Kurşunlu Kaplıcaları, korona virüs tedbirlerinin alındığı termal havuzlarıyla da Türkiye'nin dört bir yanından gelen müşterilerine doğadan gelen kaplıca suyu ile şifa dağıtıyor. - MANİSA

Kurşunlu Kaplıcalarındaki termal havuzlar yenilendi
Kurşunlu Kaplıcalarındaki termal havuzlar yenilendi
Kurşunlu Kaplıcalarındaki termal havuzlar yenilendi
Kurşunlu Kaplıcalarındaki termal havuzlar yenilendi
Kurşunlu Kaplıcalarındaki termal havuzlar yenilendi
Kurşunlu Kaplıcalarındaki termal havuzlar yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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