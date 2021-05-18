Kurşunlu çileğinde hasat başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurşunlu çileğinde hasat başladı

Kurşunlu çileğinde hasat başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İnegöl'ün kırmızı elması çileğin hasadı başladı.

İnegöl'ün kırmızı elması çileğin hasadı başladı. Kurşunlu Mahallesinde tarlada üreticileri ziyaret edip hasat döneminin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Alper Taban, "Kurşunlu'da artık neredeyse herkesin geçim kaynağı çilek. Yaklaşık 10 bin dekardan 35 bin ton çilek elde ediliyor. Herkesi çilek şehrine davet ediyorum" dedi.

Kurşunlu Mahallesinde üretimi yapılan ve bölgenin en büyük geçim kaynaklarından biri haline gelen çilekte hasat heyecanı başladı. Mayıs ayıyla birlikte tarlalardan sofralara gelmeye başlayan kırmızı elmastan üretici bu yıl da umutlu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çilek tarlasını ziyaret etti. Çiftçilere kolaylıklar dileyen Alper Taban, çilek toplayarak hasada katkı sağladı.

Başkan Alper Taban, "Aroması ve lezzetiyle Kurşunlu çileği giderek isminden daha fazla söz ettirmeye devam ediyor. burada geçmişte İnegöl Belediyesi marifetiyle yapılan bir ürün toplama merkezimiz var. Bu merkezde mayıs ayında başlayıp aralık ayına kadar devam eden, pek çoğu da serasız ortamda toprakta yetiştirilen bu güzel çilekleri vatandaşlarımız tedarik ediyor. Çiftçilerimiz bunu pazarlara sunuyor" dedi.

Gelinen noktanın çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Taban, "Tabii sanayiiyle güçlü bir şehiriz, ama bununla beraber yapılan yatırımların, alın terinin, çiftçimizin gayretinin neticesinde tarımsal ürünlerde de güzel bir ilerleme kaydediyoruz. Kurşunlu'da artık neredeyse herkesin geçim kaynağı çilek üretimi. Yaklaşık 10 bin dekarda, toplamda da 35 bin ton çilek üretimi burada gerçekleşiyor. Bunu iki türlü de değerlendirmek lazım. Yetiştirene de değer katması lazım, alacak olan insanların da bunu alabileceği fiyatta elde ediyor olması lazım. 2019, 2020 ve bu yıl üzerinden buna baktığımızda Allah'a hamdolsun insanların bu noktada memnun olduğunu görüyorum. Daha da bereketli olsun inşallah" diye konuştu. - BURSA

Kurşunlu çileğinde hasat başladı
Kurşunlu çileğinde hasat başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Bayrampaşa'daki cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Bayrampaşa'daki cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Sedat Peker Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Deniz Seki Burak Sergen Kenan Doğulu Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurşunlu çileğinde hasat başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 17:36:45. #1.13#

title