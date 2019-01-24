Kürsübaşı Akşamları Devam Ediyor

PROGRAMA İLK DEFA KATILANLARDAN TEŞEKKÜR

Her hafta olduğu gibi bu hafta da programı izlemeye gelen vatandaşlar geceden çok keyif alarak ayrıldılar. Özellikle çocuklar gönüllerince eğlendiler. Geceye seslendirdikleri Harput ve Elazığ musikileri ile anlam katan yerel sanatçılarımıza gelen konuklar da coşkuyla eşlik ettiler.

Her yaş grubunun misafir olduğu program, 'Kürsübaşı' etkinliği ile özdeşleşen ve sahnede musiki eşliğinde yoğrulan çiğköfte ikramıyla da ayrı bir güzel geçti.

Harput kültürünün her hafta yaşatılmasının ve yeni nesle benimsetilmesinin çok anlamlı bir hizmet olduğunu belirten vatandaşlar Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Programa konuk olarak ilk defa katıldığını belirten engelli çocuk ebeveynleri ise hem kendileri hem de çocukları için çok güzel bir etkinlik olduğunu ifade ettiler.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Hemşerilerimizin severek takip ettiği kültürel mirasımız 'Kürsübaşı' etkinliği, ücretsiz olarak her hafta farklı sanatçıların katılımı ve çeşitli ikramlar eşliğinde vatandaşlarımıza keyifli anlar yaşatmaya devam edecek" denildi.

Kaynak: Bültenler