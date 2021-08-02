Kursu tamamladılar, sertifikalarını aldılar
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Kursu tamamladılar, sertifikalarını aldılar

Kursu tamamladılar, sertifikalarını aldılar
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Bursa'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü arasındaki iş birliği sürüyor, kadın üreticilerin iş güçlerini arttırıyor.

Bursa'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü arasındaki iş birliği sürüyor, kadın üreticilerin iş güçlerini arttırıyor. Onlardan biri de Mudanya Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde açılan Unlu Mamuller Üretimi Kursu oldu. Kursa katılan kadınlar eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. HABER: Bursa İl Enformasyon

KAMERA: Bilgin ÇALIŞKAN

FOTOĞRAF: Orhan KAĞITÇI

Bursa'da kadınların iş gücünü artırmaya yönelik eğitimler bütün hızıyla sürüyor.

O eğitimlerden birisi de Mudanya Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde açılan Unlu Mamuller Üretimi Kursu oldu. Kursa katılan kadınlar eğitimini başarıyla tamamlayarak törenle sertifikalarını aldı.

Kooperatif ekonomiye katkısını vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Bu kursalar sayesinde, yetenekli üreticiler olan kadınlar daha az hata yapacaklar. Böylece üretimde yaşanan aksaklıklardan dolayı ürünler ceza gibi olumsuzluklarla karşılaşmayacak. Bizim yeni sloganımız 'kadınları mutlu edelim'. Kadınlar mutlu olursa, aile toplum mutlu olur. Biz bunun için çalışacağız. " dedi.

Konuşmaların ardından kursu tamamlayan 17 kadına sertifikaları verildi. Bursa'da İl Tarım ve Orman ile Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri arasındaki protokol kapsamında toplam 168 kadın üretici yöresel gıda ürünleri yapımı, unlu mamuller üretimi konularında eğitimi aldı. tarım orman bursa eğitim kurs

Kaynak: Habermetre

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